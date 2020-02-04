Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kocaeli merkezli 7 ilde bir öğretmen ile 4'ü muvazzaf 9 askerin gözaltına alınması için başlatılan operasyonun devam ettiği öğrenildi.