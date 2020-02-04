Kırıkkale'de çöken türbe duvarının altında kalan 2 kadın yaralandı
Haber Giriş: Kaynak: AA
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde 2 kadın, ziyaret için gittikleri türbenin giriş duvarının çökmesi sonucu yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Alınan bilgiye göre, Zeliha Y. (53) ile Sinem Y. (28) dün akşam saatlerinde Haydardede köyünde bulunan Haydar Sultan Türbesi'ne ziyarete gitti.
İki kadın türbeye girdikleri sırada giriş duvarı şiddetli rüzgar ve fırtınanın etkisiyle çöktü. İki kadın çöken duvarın altında kalarak yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çöken duvarın altından çıkarılan kadınlar, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı.
Yükleniyor lütfen bekleyiniz