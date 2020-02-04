Erdek ve Burhaniye'de kaçak midye ve sünger avcılığıyla mücadele
Haber Giriş: Kaynak: AA
Balıkesir’in Erdek ve Burhaniye ilçelerinde kaçak midye ve sünger avcılığına yönelik operasyon düzenlendi.
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Erdek ilçesi Tatlısu Mahallesi'nde R.B'nin kullandığı aracı durdurarak arama yaptı. Araçta, 850 gram midye ele geçirildi.
Burhaniye ilçesi Pelitköy Mahallesi sahili Gadana mevkisinde ise H.P'nin sünger avladığı tespit edildi.
Şüphelilere idari para cezası uygulandı.
Etiketler: balıkesir kaçak midyeSon Güncelleme: 4 Şubat 2020 Salı 09:46
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