Ankara’nın Çubuk ilçesinde 40 yıldır pazarcılık yapan ve babasının mesleğini devam ettiren Cemallettin Yalçın, oğlu ve torunlarıyla aynı pazarda tezgah açarak ürünlerini satıyor.

Çubuk’ta süt, yoğurt, tereyağ ve peynir üretimiyle uğraşan Yalçın ailesi, yıllardır ürettikleri ürünleri pazarda satarak geçimini sağlıyor.

Dede Cemalettin Yalçın (65), AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının mesleğini sürdürdüğünü belirterek, tüm ailesinin de aynı mesleği seçtiğini söyledi.

Mesleğini sevdiğini vurgulayan Yalçın, "Dört kuşak olarak, yaklaşık 40 yıldır pazarcılık işiyle uğraşıyoruz. Kendimizi bildim bileli, evimizde pazarcılık ile ilgili konular konuşulur. Çocuklarım, onların eşleri ve torunlarımdan 3 tanesi de bu işi yapıyor. Dört kuşak, bu işi yapıyoruz. Elbette bu işin zorlukları da var. Sabah saat 4'de kalkıyorsun, akşam da gece saat 11-12’ye kadar devam ediyorsun. Ama buna rağmen mesleğimizi severek yapıyoruz." şeklinde konuştu.

"Tüm aile, tatlı bir rekabet içerisindeyiz"

Oğlu Kazım Yalçın (42) da kızları ve babasıyla aynı işi yapmaktan duyduğu mutluluğu anlattı.

Kızlarıyla aynı pazarda esnaflık yaptığını kaydeden Yalçın, "Ben baba mesleğini yaşatıyorum, kızlarım da benim mesleği yaşatıyorlar. Hayata erken yaşta atılarak, kendi gözlerinin önüne bakıyorlar. Burada kendi ayaklarının üstünde durmayı öğreniyorlar. Tüm aile, tatlı bir rekabet içerisindeyiz." ifadesinde bulundu.

Torunu Yeter Yalçın (19) ise kendilerini bildi bileli pazarcılıkla uğraştıklarını kaydederek, lise eğitimini yarıda bırakmasının ardından pazarda kendi tezgahını açmaya başladığını anlattı.

"Dede mesleğini devam ettiriyoruz"

Kendi işini yapmanın ve dede mesleğini sürdürmenin mutluluğunu yaşadığını anlatan Yalçın, şunları söyledi:

"Ben çocukluğumdan beri babamla pazara gelirdim ve ona yardım ederdim. Lise ikinci sınıfta, okulu bırakınca kısa yoldan meslek sahibi oldum. Kardeşimle pazarda satış yapıyoruz. Biz burada, bir taraftan kendi ürünlerimizi satıyoruz, bir taraftan da köylerden aldığımız ürünleri satıyoruz. Güzel bir meslek ama zorlukları da var. Kışın soğukta, yazın sıcakta sabah erken saatlerde başlayarak, geç saatlere kadar burada duruyoruz. Ancak her iş kadar güzellikleri de var. Güzel tecrübeler kazanıyorsun, insanlarla olan diyalogların zamanla gelişiyor."

Torun Ayşenur Yalçın (16) da eğitimlerini tamamlayamadıklarını ve hayata erken yaşta atıldıklarını kaydederek, "Biz erken yaşta hayata atıldık. Dedemden başlayarak tüm aile pazarcılık yapıyoruz. Kendi işimizi yaptığımız için çok mutluyuz." dedi.