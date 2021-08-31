Klasik Mercedes Kulübü ve Burdur Belediyesi tarafından Uzay Çatı isimli pazar alanında düzenlenen organizasyonda, Türkiye'nin birçok ilinden getirilen klasik otomobiller sergilendi.

Sergi alanını çok sayıda klasik otomobil meraklısı ziyaret etti. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte, ziyaretçiler zamana meydan okuyan otomobilleri inceledi, bol bol fotoğraf çektirdi. Araç sahipleri, ziyaretçilere otomobilleri hakkında bilgi verdi.

Sergi alanını gezen Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, gazetecilere, vatandaşlara farklı bir etkinlik yaşatmak istediklerini söyledi.

Salgın nedeniyle biraz dar kapsamlı da olsa kent sakinlerini klasik otomobillerle buluşturduklarını dile getiren Ercengiz, "Kente farklı bir heyecan getirmeye çalıştık. Daha büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmaya hazırız. Alanı gezen vatandaşımızın, otomobillere artan bir ilgisinin olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Kulüp Başkanı Fuat Süslü ise kulüplerinin büyük toplantılarının tüm Türkiye'yi kapsadığını, ancak bu etkinliği kısa zamanda organize ettiklerinden katılımcıların çevre illerden geldiğini belirtti.

Antalya, Isparta, Muğla, Denizli, Ankara ve Burdur'dan katılımcıların geldiğini aktaran Süslü, "İnşallah daha büyük buluşmaları burada yapmaz isteriz." ifadesini kullandı.

Klasik otomobil sahibi Ali Sevim de klasik otomobil tutkusunun ailesinden geldiğini anlatarak, "Otomobilim 1965 model. 6 silindirli bir araç olup kırlangıç modeli olarak geçer. Kuyruklu kasaya sahip ve çok konforlu." dedi.

Ali İhsan Dayık ise 1964 model otomobiline gözü gibi baktığını ve bakımlarını kendisinin yaptığını kaydetti.

Dayık, "Her geçtiğimiz yerde aracımız ilgi odağı oluyor, insanlar bizi durdurup fotoğraf çektirmek istiyor." dedi.