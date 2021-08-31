Haber Giriş: 31 Ağustos 2021 Salı 05:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Bingöl’de uyuşturucu operasyonlarında farklı miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik son 3 günde operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlar kapsamında Bingöl kırsalında şüphe üzerine durdurulan bir araçta 1 kilo 270 gram metamfetamin, Solhan ilçesi Şeref yol kontrol noktasında durdurulan bir otobüste ise 89 kapsül eroin, 5 gram skunk, 1 gram metamfetamin ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.
Operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Bingöl Uyuşturucu Narkotik
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