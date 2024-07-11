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Güncel
AA 11.07.2024 13:24

Kızıltepe MYO Müdürü Doç. Dr. Kızılgeçi'den anız uyarısı

Mardin Artuklu Üniversitesi Kızıltepe Meslek Yüksekokulu Müdürü, Tahıl Yetiştiriciliği ve Islahı Uzmanı Doç. Dr. Ferhat Kızılgeçi, anız yakılmasının önlenmesine yönelik alınması gereken tedbirlere ilişkin açıklama yaptı.

Kızıltepe MYO Müdürü Doç. Dr. Kızılgeçi'den anız uyarısı

Doç. Dr. Kızılgeçi, tahılın biçilme yüksekliğine bağlı olarak dekardan yaklaşık 150-200 kilogram anız oluştuğunu ve geçen yıl Mardin'de 2,3 milyon dekarda gerçekleştirilen buğday ve arpa ekiminden hasat sonrası yaklaşık 345 bin ton anızın oluştuğunu belirtti.

İlde ikinci ürün yetiştiriciliği yapan çiftçilerin hızlı bir şekilde uygun tohum yatağı hazırlamak amacıyla anız yaktığını tespit ettiklerini ifade eden Kızılgeçi, bunun hem kendilerine hem de çevreye dönüşü olmayan zararlar verdiğini belirtti.

Kızılgeçi, anız yakılmasına ilişkin bazı ülkelerde uygulanan yaptırımlara ve kurallara ilişkin bilgi vererek, "Anız yangınlarını azaltmak için eğitim ve yayım faaliyetlerinin artırılması, biçerdöverlerle yapılan hasat işleminin toprak yüzeyine yakın mesafede yapılması ve saman yapımı için biçerdöverlere özel aparat takılması gerekir." dedi.

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