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Güncel
İHA 11.07.2024 13:19

Tepebaşı ilçe merkezinde ve kırsalda haşere ile mücadele

Tepebaşı Belediyesi, toplum sağlığını korumak için gerçekleştirdiği ilaçlama çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor.

Tepebaşı ilçe merkezinde ve kırsalda haşere ile mücadele

Tepebaşı Belediyesi, kent halkının sağlığını korumak adına gerçekleştirdiği çalışmalara ilçe genelinde devam ediyor.

Bu kapsamda Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, larvasit çalışmalarını ve uçkun ilaçlamalarını tüm bölgede sürdürüyor. Tepebaşı ilçe merkezinde ve kırsalda haşere ile mücadele eden ekipler, yıl boyunca rögar, foseptik, su kanalları gibi sineklerin üreyebileceği potansiyeldeki yerlerde larva ilaçlaması gerçekleştiriyor.

Çalışmalar sırasında, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı, çevreye ve diğer canlılara zarar vermeyen renksiz, kokusuz ilaçlar ve teknolojik araçlar kullanılıyor. Konuyla ilgili bilgi veren Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, Tepebaşı halkının sağlık ve rahatı için belirlenen program çerçevesinde ilaçlama çalışmalarının devam edeceğini kaydetti. 

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