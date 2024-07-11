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Güncel
AA 11.07.2024 12:34

Siirtli Fayik Tutal giysilerinde 60 yıldır tescilli 'şal şepik' kumaşı tercih ediyor

Siirt'in Pervari ilçesinin Karşıyaka Köyü Berkevir Mezrası'nda yaşayan 75 yaşındaki Fayik Tutal, 15 yaşından bu yana giysilerinde tescilli şal şepik kumaşından vazgeçmiyor.

Siirtli Fayik Tutal giysilerinde 60 yıldır tescilli 'şal şepik' kumaşı tercih ediyor
[Fotograf: AA]

Yöresel bir kumaş olan tescillli şal şepik kumaşı, keçi tiftiğinden üretiliyor. Yazın serin, kışın sıcak tutması nedeniyle dört mevsim tercih ediliyor.

Fayik Tutal'ın, el yapımı tezgahlarda dokunan şal şepik kumaşına merakı da, babasının 15 yaşındayken kendisine Şırnak'ın Cizre ilçesinde diktirdiği kıyafetle başladı.

60 yıldır beğendiği renklerde ve modelde, şal şepik kumaşından diktirdiği giysileri giyinen Tutal'ın dolabında 8 farklı renkte takım elbise ile renk renk tespihler, kravatlar ve kemerler bulunuyor.

Yörede giyimine gösterdiği özenle takdir gören Tutal, tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor.

Siirtli Fayik Tutal giysilerinde 60 yıldır tescilli 'şal şepik' kumaşı tercih ediyor

"Renkli bir kişiliğim var"

Giyim tarzıyla gençlerin kendisini örnek aldığını ifade eden Tutal:

"Gençler beni çok seviyor. Düğüne gittiğimde gençler yanımda toplanıyor. Davet edildiğim düğüne 'Gelemeyeceğim.' dediğimde, 'Sen gelmezsen düğünü yapmayacağız.' diyorlar. Düğünde herkesi coşturuyor, neşelendiriyorum. Renkli bir kişiliğim var. Nereye gitsem o topluluk neşeleniyor. Köy ve mezranın ileri geleni ve yaşlısı benim. O nedenle herkes beni dinliyor, ben de kimsenin kalbini kırmıyorum."

Siirtli Fayik Tutal giysilerinde 60 yıldır tescilli 'şal şepik' kumaşı tercih ediyor

Tutal, farklı günlerde özel giysileri bulunduğunu anlatarak, elbiselerinin renk ve modellerini internetten beğendiğini, kıyafetlerini terzide diktirdiğini ve her elbiseye uygun rengarenk aksesuar seçtiğini söyledi.

Tutal, "Doğal besleniyorum, hiçbir şeyi dert etmiyorum. Dünyayı dert etmiyorum. Dert etsem de geçecek etmesem de geçecek. Nerede neşe, eğlence olsa oraya gitmek istiyorum. Dedikodu ve gevezelik yapılan yerlerde ben yokum" dedi.

Siirtli Fayik Tutal giysilerinde 60 yıldır tescilli 'şal şepik' kumaşı tercih ediyor

Fayik Tutal'ın oğlu Sait Tutal ise babasının çok renkli bir sima olduğunu vurgulayarak, girdiği her ortama kısa sürede ayak uydurduğunu söyledi.

Babasının yörede "renkli amca" olarak da tanındığını anlatan Tutal:

"Babamın renkli bir kişiliği var. Herkes onu tanıyor ve seviyor. Tanımayanlar da hemen tanışıp hatıra fotoğraf çektiriyor. Pozitif enerji veriyor. Benden genç görünüyor. Merttir, yardım etmeyi seviyor."

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