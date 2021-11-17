Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 13:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırşehir'de zincirleme trafik kazası: 14 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kırşehir'de kamyon, yolcu minibüsü ve otomobilin karıştığı trafik kazasında biri ağır 14 kişi yaralandı.
Kırşehir-Kayseri kara yolunda seyir halindeki Y.A. yönetimindeki yolcu minibüsü, Şehitlik Kavşağı yakınında önünde giden S.E'nin kullandığı otomobile çarptı.
Aynı şeritte ilerleyen Y.K. idaresindeki kamyon da minibüse çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs devrildi.
Yaralanan araç sürücüleri ile minibüste bulunan 11 kişi ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğerlerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Kırşehir Trafik Kazası
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