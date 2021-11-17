Alışverişlerde kart kullanmayı tercih edenlere bankalar bazı promosyonlar uyguluyor. Bunların en yaygını da yıl boyu biriken puanlar.

Kamu bankalarında, puanlar kazanılmış hak sayıldığı için sonraki yıla devrediyor. Bir çok özel banka ise biriken puanları kampanya tarihleri dahilinde kullandırıyor.

Sürenin ne zaman dolacağı müşterilere bildiriliyor. Peki, biriken puanlar yeni yılda tüketicinin haberi olmadan silinebilir mi?

"Önceden bildirilmeden puanların silinmesi mümkün değil"

Konuyla ilgili bilgi veren Tüketici Konfederasyonu Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Önceden bildirilmeyen ve belirli bir süreyi kapsamayan tarihlerde o puanların silinmesi mümkün değil. Çünkü onlar kazanılmış haktır" dedi.



Puanlar sadece kredi kartlarında birikmiyor. Akaryakıt istasyonları ve bazı markaların kartlarından da puan kazanılıyor. Burada hak kaybına uğramamak için tarihlere dikkat etmek gerekiyor.

Ağaoğlu, "Yaptığı harcamalarla, alışverişlerle bunlar onun hakkı. Ancak önceden, kampanya başlarken bildirilmişse, kazanılan bu puanlar kampanya sonucunda kullanılmazsa şu tarihte silinir diye, o taktirde yapacak bir şey yok" açıklamasını yaptı.



Kampanya başında birikecek puanlar için bir uyarı yapılmamışsa, silinen puanlar geri alınabiliyor.

Bunun için Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurulması gerekiyor.

