Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 10:55Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ardahan'da altın varaklı el yazması Tevrat ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Ardahan’da Ortaçağ dönemine ait altın varaklı el yazması Tevrat ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Ardahan İl jandarma komutanlığı ekipleri, bir kişinin tarihi eser niteliğindeki el yazması Tevrat’ı satmak için Kastamonu’dan Ardahan’a getireceği bilgisine ulaştı.
Çamlıçatak yol kontrol ve arama noktasında şüpheli şahsa ait araç durduruldu. Araçta yapılan aramada, Ortaçağ dönemine ait altın varaklı İbranice el yazması Tevrat ele geçirildi.
Araç sürücüsü gözaltına alındı.
Etiketler: Tarihi Eser
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