Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 11:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te sahte altın satmaya çalışan zanlılar yakalandı
[Fotoğraf: AA (GELECEK)]
Gaziantep'te sahte altın satmaya çalışan 5 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çeyrek, yarım ve tam olmak üzere 741 sahte altının satılmaya çalışıldığı bilgisini edinen ekipler, operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan zanlıların üst aramasında, altınlarla birlikte 25 gram metamfetamin, 15 gram esrar, 3 cep telefonu ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
Etiketler: Altın Cep Telefonu Gaziantep
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