Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 12:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türk konsorsiyumu Arnavutluk'ta tünel inşa çalışmalarına başladı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Türk şirketlerinin Balkanlardaki faaliyetleri son dönemde hız kazandı. Özellikle altyapı alanında süren çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Arnavutluk’ta, yapımını Türk şirketlerin üstlendiği tünelin inşaatını Arnavutluk Başbakanı Edi Rama duyurdu.
Türk şirketlerinden oluşan konsorsiyum, Arnavutluk’ta kilit önem taşıyan bir tünelin inşaatını üstlendi. Ülkenin güneyindeki Llogara tünelinin inşa çalışmaları, düzenlenen törenle başladı.
Üst düzey katılımla düzenlenen törene Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da katıldı.
Rama, ülke turizminin gelişmesi açısından büyük önem taşıyan tünelin inşa çalışmalarına ilişkin görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.
Rama, tünelin bölge ekonomisinin gelişimine de büyük katkı sağlayacağını söyledi.
Arnavutluk’un sahil şeridinde yer alan altı kilometre uzunluğundaki Llogara tünelinin inşasının 33 ayda tamamlanması öngörülüyor.
Etiketler: Arnavutluk
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