Haber Giriş: 31 Aralık 2021 Cuma 14:58Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kırşehir'de sahte içki operasyonu: 5 gözaltı
[Fotoğraf: Arşiv]
Kırşehir'de, sahte içki üretilen imalathaneye düzenlenen operasyonda 5 kişi, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi sahte içki üretildiği belirlenen imalathaneye operasyon düzenledi.
Baskında M.T., H.Ş., O.Ç., R.M. ve H.K. yakalandı. Yapılan aramalarda ise 125 litre etil alkol, anason yağı, viski yapımında kullanılan 8 malt aroması, meşe odunu, alkol ölçümünde kullanılan 3 şeffaf plastik aparat ve 1 şişe viski ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki süreci devam ediyor.
Etiketler: Kırşehir Sahte İçki
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