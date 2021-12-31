Haber Giriş: 31 Aralık 2021 Cuma 14:39Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Araştırma görevlisi evinde ölü bulundu
[Fotoğraf: DHA]
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Diş Hekimliği Fakültesi'nde görevli araştırma görevlisi Uğur Açar, evinde ölü bulundu.
ZBEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı öğretim üyelerinden araştırma görevlisi 30 yaşındaki Uğur Açar'dan haber alamayan yakınları, Mitahatpaşa Mahallesi'ndeki evine gitti.
Eşi şehir dışında olan Acar, kapıyı açmayınca yakınları polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, yakınlarıyla birlikte girdiği evde Uğur Açar'ı banyoda hareketsiz buldu.
Sağlık ekipleri, Uğur Açar'ın hayatını kaybettiği belirledi.
Yapılan incelemenin ardından Açar'ın cenazesi, otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Etiketler: Zonguldak
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