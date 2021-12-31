Konya kent merkezi ile İstanbul'daki kuyumculardan, indirim çadırında sattıktan sonra geri ödeme vaadiyle aldığı yaklaşık 30 kilogram altınla kayıplara karıştığı gerekçesiyle yargılanan kuyumcu Musa Göksu, 8 mağdura yönelik "güveni kötüye kullanma" suçundan 20 yıl hapis ve 133 bin 280 lira adli para cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklar Musa Göksu, Mehmet Göksu, Özen Yıldırım, Hasan Göksu ve Mehmet Ali Doğan ile taraf avukatları katıldı.

Musa Göksu, hakkındaki suçlamaları reddederek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Musa Göksu'ya, müştekiler İsmail K, Mustafa Ç, Taci G, Ahmet R, İbrahim G, Bayram M, Durmuş Ali E. ve Emrah E'ye yönelik "güveni kötüye kullanma" suçundan 8 kez 2 yıl 6 ay ve 8 kez 16 bin 660 lira adli para cezası verdi.

Heyet, Göksu'nun müştekiler Ali B, Akın B. ve Ared K. ile uzlaşması nedeniyle bu kişilere yönelik "güveni kötüye kullanma" suçundan açılmış kamu davasının düşmesini kararlaştırdı.

Mahkeme heyeti, diğer sanıklar Mehmet Göksu, Özen Yıldırım, Hasan Göksu ve Mehmet Ali Doğan'ın ise beraatine hükmetti.

Bir anda kayıplara karışmıştı

Meram ilçesindeki Bedesten Çarşısı'nda 7 yıldır kuyumculuk yapan Musa Göksu'nun, Temmuz 2019'da kuracağı stantta vatandaşa ucuza altın satma vaadiyle kentteki kuyumcular ile İstanbul'da bulunan altın toptancılarından, ileri tarihte geri ödeme şartıyla yaklaşık 30 kilogram altın aldığı iddia edilmişti.

Göksu'nun dükkânının önüne açtığı indirim standının son gününde, kendi dükkânındaki altınlar, kurduğu stantta yaptığı satıştan elde ettiği para ve kalan altınları da alarak kayıplara karıştığı iddiasında bulunulmuştu.

Konya'da 15 esnaf, 24 Temmuz 2019'da dükkânın kapalı olduğunu görünce aradıkları Musa Göksu'ya ulaşamayınca Konya Cumhuriyet Başsavcılığına dolandırıldıkları iddiasıyla şikâyetçi olmuştu. Göksu İstanbul'da yakalanmış, hakkında "dolandırıcılık" suçlamasıyla dava açılmıştı.