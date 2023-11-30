Kırşehir'de öğrenci ve çalışanlara mobil trafik eğitimi verildi

İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte; lastik fabrikası işçilerine emniyet kemerinin önemi uygulamalı olarak anlatıldı.



Zernişan Vakkas İlkokulu'nda öğrencilerine de trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı. Kırşehir'e gelen 'Mobil Trafik Eğitim Tırı' ve 'Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı' öğrencilerin ve fabrika çalışanlarının ilgisini çekti. Yetkililer, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen etkinlikle toplumun farklı kesimlerinin bilgilendirildiğini ve yaya geçidi, trafik levha ve işaretleri ile genel trafik kuralları hakkında bilgilerinin pekiştirildiğini söyledi. Uygulamalı trafik kuralları anlatımları etkinliğine Trafik Daire Başkanı Jandarma Albay Özgür Ecevit Taşçı ve İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen de katıldı.