Çınarcık'ta yeni modern futbol sahası yapımı için protokol imzalandı

Ankara’da Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından kabul edilen Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, daha sonra Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk ile yeni modern futbol sahasının protokolünü imzaladı.

İlçeye kazandırılacak yeni modern futbol spor tesisi, 80 metre eninde ve 120 metre boyunda sentetik çim saha, 1800 kapasiteli seyirci tribünü ve soyunma odalarından oluşacak.

Soyer, yaptığı açıklamada, bu yatırımın Çınarcık halkına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ayrıca Soyer, desteklerinden dolayı Bakan Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk ve emeği geçenlere teşekkür etti.