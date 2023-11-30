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Güncel
AA 30.11.2023 11:36

Edirne'de kaçak oyun konsolları ele geçirildi

Edirne'de gümrük kaçağı 17 adet oyun konsolu ele geçirildi.

Edirne'de kaçak oyun konsolları ele geçirildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesi içerisinde özellikle maddi ve manevi kayıplara neden olan ve akabinde değişik suç olaylarının çıkış noktasını teşkil edebilen kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Edirne'de jandarma ekiplerince kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik yapılan çalışma sonucu gümrük kaçağı 17 adet oyun konsolu ele geçirildi.

Yakalanan gümrük kaçağı malzemelere el konuldu. Olay ile ilgili olarak Cumhuriyet savcısının talimatıyla tahkikata başlandı. 

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Edirne Kaçakçılık Oyun
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