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Güncel
AA 30.11.2023 12:21

Tokat'ta Hasanbaba Köyü Sulama Göleti inşaatına başlandı

Tokat İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Hasanbaba Köyü Sulama Suyu Göleti yapım inşaatına başlanıldı.

Tokat'ta Hasanbaba Köyü Sulama Göleti inşaatına başlandı

Tokat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı eş finansmanı ile yaklaşık 13 milyon TL maliyetle yapımına başlanılan Hasanbaba Köyü Sulama Göleti ile 2 bin dekar alanın suya kavuşacağı bildirildi.

Tokat İl Özel İdaresi tarafından 15 Haziran 2023 tarihinde ihalesi yapılan Hasanbaba Köyü Sulama Göleti yapım işi kapsamında maksimum 22 metre gövde yüksekliğine sahip 300 bin metreküp hacimli su depolama sistemi yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Gökçe, Tokat İl Özel İdaresi olarak Anadolu'nun en önemli tarım şehirlerinden biri olan Tokat'ın sadece bugünü değil, geleceği için çalıştıklarını söyledi.

Gökçe, devam eden sulama göleti çalışmalarıyla ilgili şunları kaydetti:

"Hasanbaba köyü ve çevresindeki vatandaşlarımızın talebi ve tarımsal faaliyetlerin daha da artması için Hasanbaba Köyü Sulama Göleti projemizi, etüt, planlama ve uygulama çalışmalarımızı hazırladık ve 15 Haziran 2023 tarihinde ihalesini gerçekleştirdik. DOKAP eş finansmanı ile 13 milyon TL maliyete sahip olan sulama göletimizin yapımı tüm hızıyla devam ediyor. Göletimiz tamamlandığında 2 bin dekarlık tarımsal alanımız suya kavuşacak. Tokat İl Özel İdaresi olarak çiftçilerimizin, üreticilerimizin her daim yanındayız. Tokat'ın sadece bugünü için değil, yarınları ve geleceği için projeler oluşturuyor ve gerçekleştiriyoruz. Hasanbaba Köyü Sulama Göleti'mizin Tokat'ımıza, ülkemize hayırlı olmasını dilerim."

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