İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde hayvan sağlığı ve refahına yönelik çalışmalara ara vermeden devam edildiği belirtildi.

Kaman ve Mucur ilçelerinde çalışma yapıldığı vurgulanan açıklamada, "Personellerimiz tarafından Mucur ilçemizde hastalıktan ari işletmemizde tüberkülin ve brucella taraması ile Kaman ilçemizde sığırlarda brucella, sürvey çalışması için kan örnekleri alma işlemi yapıldı." ifadelerine yer verildi.