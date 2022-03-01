İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören mangası tarafından karşılanan Aktaş, daha sonra basına kapalı gerçekleştirilen güvenlik toplantısına katıldı.

Toplantının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla sohbet eden Aktaş, "Biz size hizmet için varız. Bütün teşkilat olarak sizin emrinizdeyiz. Sizin huzur ve güvenliğiniz için varız." ifadesini kullandı.

Aktaş, vatandaşların isteğini de kırmayarak fotoğraf çektirdi.

Vatandaşlar, bir dönem Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü görevinde de bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanı Mahmut Çorumlu ile de sohbet etti.