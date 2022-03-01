Haber Giriş: 1 Mart 2022 Salı 08:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te sağanak ve dolu etkili oldu
[Fotoğraf: AA ]
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sağanak ve dolu günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
İlçenin tarihi yapılarının yoğun olduğu bölgede sağanak sonrasında bazı yollar su altında kaldı, trafik akışı kontrollü sağlanabildi.
Bir süre etkili olan dolu nedeniyle de bazı caddeler beyaza büründü, araçlarda hasar oluştu.
Karabük'ten geçen Araç Çayı'nın debisi de yağış nedeniyle yükseldi.
Muhabir : Ahmet Özler
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