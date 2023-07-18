Kırşehir'de gençler geleneksel sporları Etnospor Etkinlik Tırı'nda deneyimledi

Kırşehir Cacabey Meydanı'nda kurulan Etnospor Etkinlik Tırı'nda, katılımcılar, okçuluk, ok savaşları, masa oyunları, kale oyunu, mas güreşi, çömlek oyunu, topaç ve VR oyunları gibi etkinlikleri deneyimledi.

Etkinlik sorumlusu Numan Rıdvan Parto, çocuk ve gençlere okçuluk, ok savaşları, masa oyunları, mas güreşi ve VR oyunları gibi birçok sporu yaparak öğrettiklerini söyledi.

Parto, yaklaşık 2 aydır deprem bölgesinde hizmet veren tırın diğer illere de gitmeye başladığını belirterek, "Çocuk ve gençlerin hiç deneyimlemedikleri oyunları yapmalarını hedefliyoruz. Bugün Kırşehir'deyiz. Yarın Aksaray sonra Karaman olmak üzere illeri dolaşmaya devam ediyoruz. Amacımız geleneksel sporlarımızın daha önce tadına bakmamış çocuklarımıza bunları deneyimletmek ve yaşatmak" ifadelerini kullandı.

Geleneksel oyunları deneyimleyen İbrahim Küçük de tırda, mas güreşi ve okçuluğu deneyimlediğine işaret ederek, "Geleneksel sporlarımızı kaybetmemek adına mükemmel bir deneyim oldu. Federasyona bu tür organizasyonlar için teşekkür ediyoruz. Geleneksel oyun ve sporların kaybolmaması ve devam etmesi için herkese tavsiye ediyorum" dedi.

Ömer Eren Güneş ise geleneksel oyunları beğendiğini aktararak, herkesi deneyimlemeye ve öğrenmeye davet etti.