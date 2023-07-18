Açık 28.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 18.07.2023 18:40

Kırşehir'de gençler geleneksel sporları Etnospor Etkinlik Tırı'nda deneyimledi

Dünya Etnospor Konfederasyonunun geleneksel sporları ve oyunları yaygınlaştırmak amacıyla hizmete aldığı etkinlik tırı, Kırşehir'de genç, çocuk ve yetişkinlerle buluştu.

Kırşehir'de gençler geleneksel sporları Etnospor Etkinlik Tırı'nda deneyimledi

Kırşehir Cacabey Meydanı'nda kurulan Etnospor Etkinlik Tırı'nda, katılımcılar, okçuluk, ok savaşları, masa oyunları, kale oyunu, mas güreşi, çömlek oyunu, topaç ve VR oyunları gibi etkinlikleri deneyimledi.

Etkinlik sorumlusu Numan Rıdvan Parto, çocuk ve gençlere okçuluk, ok savaşları, masa oyunları, mas güreşi ve VR oyunları gibi birçok sporu yaparak öğrettiklerini söyledi.

Parto, yaklaşık 2 aydır deprem bölgesinde hizmet veren tırın diğer illere de gitmeye başladığını belirterek, "Çocuk ve gençlerin hiç deneyimlemedikleri oyunları yapmalarını hedefliyoruz. Bugün Kırşehir'deyiz. Yarın Aksaray sonra Karaman olmak üzere illeri dolaşmaya devam ediyoruz. Amacımız geleneksel sporlarımızın daha önce tadına bakmamış çocuklarımıza bunları deneyimletmek ve yaşatmak" ifadelerini kullandı.

Geleneksel oyunları deneyimleyen İbrahim Küçük de tırda, mas güreşi ve okçuluğu deneyimlediğine işaret ederek, "Geleneksel sporlarımızı kaybetmemek adına mükemmel bir deneyim oldu. Federasyona bu tür organizasyonlar için teşekkür ediyoruz. Geleneksel oyun ve sporların kaybolmaması ve devam etmesi için herkese tavsiye ediyorum" dedi.

Ömer Eren Güneş ise geleneksel oyunları beğendiğini aktararak, herkesi deneyimlemeye ve öğrenmeye davet etti.

ETİKETLER
Kırşehir
Sıradaki Haber
Muğla'da Datça açıklarında 31 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:16
Otomobilde çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü
19:27
Brüksel'deki süpermarketlere satamadıkları gıdaları bağışlama mecburiyeti geliyor
19:06
Polonya, Rusya'yı "sömürgeciliği sürdürmekle" suçladı
17:49
Hatay'da 134 prefabrik iş yeri esnafa teslim edildi
17:46
BM: İngiltere'nin düzensiz göçe ilişkin yasa tasarısı uluslararası mülteci hukukuyla çelişiyor
17:45
Akdeniz Havzası'nda sıcaklık, küresel ortalamadan daha fazla artacak
Muşlu çocuklara Sultan Alparslan ve Malazgirt Savaşı'nın önemi anlatıldı
Muşlu çocuklara Sultan Alparslan ve Malazgirt Savaşı'nın önemi anlatıldı
FOTO FOKUS
Orman yangınında bir besicinin 31 hayvanı telef oldu
Orman yangınında bir besicinin 31 hayvanı telef oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ