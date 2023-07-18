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Güncel
AA 18.07.2023 18:01

MHP'nin yüzyılın deprem felaketlerini inceleme komisyonu Kahramanmaraş'ta

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından oluşturulan, "Yüzyılın deprem felaketlerini inceleme komisyonu" Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulundu.

MHP'nin yüzyılın deprem felaketlerini inceleme komisyonu Kahramanmaraş'ta

Heyet, felaketin vurduğu illerde, eksikleri yerinde görmek ve bundan sonra yapılması gerekenler hakkında istişarelerde bulunmak için 11 il ziyaretini Kahramanmaraş'ta tamamladı.

Karacasu Konteyner Kent'te gerçekleştirilen vatandaş ziyareti sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan TBMM İdare Amiri ve Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, deprem heyetiyle 11 il ziyaretinin son durağının Kahramanmaraş olduğunu hatırlattı.

"Biz bunu millet olarak birlikte saracağız"

Valilik ve AFAD başta olmak üzere ilgili kurumları ziyaret ederek Kahramanmaraş'ta bu zamana kadar yapılan çalışmaları incelediklerini aktaran Atay, şunları kaydetti:

"Bundan sonra yapılacak olan çalışmaları ve bunların ne aşamada olduğu konusunda bilgi aldık. Kahramanmaraş depremin merkezi ve en fazla zarar gören illerimizden birisi. Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş en büyük zararı gördü. Yıkım çok büyük, o kadar büyük ki devletin bir yıllık bütçesine denk gelen bir zarar söz konusu. Biz bunu millet olarak birlikte saracağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve Genel Başkanımız Devlet Bahçeli depremin olduğu ilk günden beri deprem bölgesinde. Seçimler oldu, bitti ve deprem bölgesi Cumhur İttifakı'na çok büyük bir destek verdi. Biz de onları unutmadığımızı ve çalışmaları yerinde takip ettiğimizi göstermek amacıyla genel başkanımızın talimatıyla Kahramanmaraş'tayız. Burada çok büyük ilerlemeler var. Gördüğümüz en iyi konteyner kent burası"

Ziyaretlere, Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri ve Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Adana Milletvekili Muharrem Varlı, Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, Kilis Milletvekili Mustafa Demir ve MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Vahit Demiröz katıldı.

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