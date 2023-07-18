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Güncel
AA 18.07.2023 17:59

Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı cezaevine gönderildi.

Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takip sonucu Kültür Mahallesi'nde M.T. ve Ö.İ'nin içinde bulunduğu otomobili durduran ekipler, araçta yaptıkları aramada 840 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı.

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