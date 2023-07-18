Balıkesir’de kaçakçılık operasyonlarında 10 şüpheli tutuklandı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Edremit, Erdek, Gömeç, İvrindi, Karesi, Manyas, Savaştepe ve Susurluk ilçelerinde 6-15 Temmuz tarihleri arasında kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 59 şüpheli gözaltına alınırken, çeşitli miktarda uyuşturucu, 2.185 adet tarihi eser, 4 adet tabanca, 2 adet hassas terazi, 33 bin 500 TL suçtan elde edilen gelir ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerden mahkemeye sevk edilen 10 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.