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Güncel
AA 18.07.2023 17:51

Balıkesir’de kaçakçılık operasyonlarında 10 şüpheli tutuklandı

Balıkesir'de kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 59 şüpheli gözaltına alındı, 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir’de kaçakçılık operasyonlarında 10 şüpheli tutuklandı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Edremit, Erdek, Gömeç, İvrindi, Karesi, Manyas, Savaştepe ve Susurluk ilçelerinde 6-15 Temmuz tarihleri arasında kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 59 şüpheli gözaltına alınırken, çeşitli miktarda uyuşturucu, 2.185 adet tarihi eser, 4 adet tabanca, 2 adet hassas terazi, 33 bin 500 TL suçtan elde edilen gelir ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerden mahkemeye sevk edilen 10 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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