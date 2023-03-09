İlçeye bağlı Savcılı Büyükoba köyünde çiftçilik ve balıkçılık yapan Güven, Hirfanlı Baraj Gölü kıyısındaki köyünde 1000 metrekare arazisi için hazırladığı projesine 4 yıl önce Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresinden hibe desteği aldı.

Kurduğu sera ile yılın 12 ayında sebze üreten Güven, köyünde çiftçilik yaptığını belirterek, işini geliştirmek için devlet desteğine başvurduğunu söyledi.





Köylerinde seracılığın gelişmeye başladığını ifade eden Güven, "Kurduğumuz seramızda aile olarak fabrikada çalışır gibi çalışıyoruz. Herkese tavsiye ediyorum. Seracılık sayesinde 12 ay boyunca üretim yapıyoruz, evimizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Artık kış aylarında da yeşillik, ıspanak tarzı ürünleri yetiştirme imkanı buluyoruz" dedi.

Şu anda serasında ıspanak yetiştiğini vurgulayan Güven, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 1,5 ton ıspanağı sera sayesinde kısa sürede elde ediyoruz. Yeşillik bir ay gibi kısa sürede yetiştiği için kış döneminde onları tercih ediyoruz. Domates gibi kilo olarak fazla gelmiyor ama zaman açısından değerli bir ürün. Burada zamanından önce domates, salatalık, patlıcan, ıspanak, yeşillik gibi bir çok ürün yetişiyor ve Kaman, Kırşehir pazarından satış yapıyoruz. Zamanından önce yetiştiği için de biraz pahalı oluyor ancak lezzeti Antalya, Adana gibi illerden gelen ürünlerden farklı oluyor"