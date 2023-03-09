Kaza, Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana geldi.



M.S. idaresindeki otomobil, H.A. idaresindeki otomobille Cemel Kavşağı'nda çarpıştı. Çevredekilerin kazayı bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan K.S., S.S., M.K.S. ve C.H. yaralandı.



Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralılar Şarkışla Devlet Hastanesine götürüldü. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.