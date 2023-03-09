Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe 09:36Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 1’i bebek 6 yaralı
Sivas’ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 6 kişi yaralandı.
Kaza, Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana geldi.
M.S. idaresindeki otomobil, H.A. idaresindeki otomobille Cemel Kavşağı'nda çarpıştı. Çevredekilerin kazayı bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan K.S., S.S., M.K.S. ve C.H. yaralandı.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralılar Şarkışla Devlet Hastanesine götürüldü. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: Sivas
Son Haberler
- 10:59
- 10:56
- 10:39
- 10:39
- 10:33
Sıradaki Haber
Afyonkarahisar'da otomobilinde piknik tüpü patlayan sürücü yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz