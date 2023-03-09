Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe 09:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da otomobilinde piknik tüpü patlayan sürücü yaralandı
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde bir otomobilde piknik tüpünün patlaması sonucu sürücü yaralandı.
Karacaahmet köyüne giden Ahmet Y., aracındaki piknik tüpünden sızan gazı anlamadı.
Ahmet Y., sigara içmek isterken çakmağı ateşlemesiyle patlama meydana geldi.
Yaralanan Ahmet Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Afyonkarahisar
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