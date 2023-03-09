Şırnak ve 6 ilçesinde terörün finans kaynaklarına yapılan operasyonlarda, Türkiye’ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.Operasyonlarda 52 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Şırnak’ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollardan ülkeye getirilen kaçak ve sahte ürünleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde eden şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.

Şırnak ve Habur Sınır Kapısında yapılan operasyonlarda, farklı çeşit ve miktarlarda uyuşturucu madde, 2 adet uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat, 4.829 paket sigara, 100 adet puro, 21 paket elektronik sigara tütünü, 2 kilogram çay, 0,3 kilogram tütün, 2 adet sentetik ecza maddesi, 23 adet muhtelif emtia, 55 adet cep telefonu aksesuarı, 33 adet cep telefonu, 41 adet elektronik emtia, 1 adet tabanca ve 15 adet fişek ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda 44’ü kaçakçılık, 6’sı asayiş, 1 şüpheli terör ve 1 şüpheli sahtecilik suçundan toplam 52 şüpheli gözaltına alındı.