Çarşamba'da, uyuşturucuyla mücadele kapsamında güvenlik güçlerince başlatılan operasyonlarda, çok sayıda iş yeri ve eve baskın yapıldı.

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, ilçede uyuşturucu sattığı ve kullandığı değerlendirilen 13 şüpheliye ait ev ile iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube, İl Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile JASAT timi ve dedektör köpekler yer aldı.

Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat, farklı çeşit ve miktarlarda uyuşturucu madde, 1 ruhsatsız tabanca, 3 otomatik av tüfeği, çeşitli kalibrelerde 75 mermi ve 52 gram narkotik şüphesi olan madde ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 13 şüpheli, gözaltına alındı.