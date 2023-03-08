Kozlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yiyecek içecek hizmetleri alanında öğrenim gören öğrenciler, okul bünyesinde oluşturulan fırında, ekmek üretiminin hamur yoğurma, mayalama, gramaja uygun hamur kesimi, fırınlama, pişirme, paketleme gibi bütün aşamalarında görev alıyor.

Sektörün aradığı nitelikli insan kaynağının yetişmesi, öğrencilerin mesleki gelişimlerini sağlaması ve döner sermaye gelirlerinden faydalanma imkanı bulmasını sağlayan uygulama kapsamında öğrenciler, depremden etkilenen kişiler için 80 bin ekmek üretti.

Öte yandan öğrenciler, taşımalı eğitim ve okul öncesi eğitimde beslenme desteğinin yanı sıra öğretmenevlerinin ve okul pansiyonlarında kalan öğrencilerin ihtiyacı için ekmek üretimine de devam ediyor.

"Talep edilen ekmekleri gece gündüz fark etmeden yaptık"

Okul müdürü Ömer Karaca, gazetecilere, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi doğrultusunda depremzede vatandaşlar için ekmek ürettiklerini belirten Karaca, "Yaklaşık 80 bin ekmek yaparak İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz vasıtasıyla gönderdik. Maalesef bütün ülkeyi derinden üzen depremler sonrasında il ve ilçe müdürlüklerimizin bizlerden bir talebi oldu. Bizler de anında ekip arkadaşlarımızla irtibata geçerek ekmek üretimlerimize başladık. İlk gün 8 bin ekmek, diğer günlerde talep edilen ekmekleri gece gündüz fark etmeden yaptık." diye konuştu.

Öğrenci Efe Berkay Yorulmaz da depremden etkilenen çocukları gördüğünde çok üzüldüğünü, onlar için bir şey yapmak istediğini ve bunun için de ekmek üretimine katkıda bulunduğunu ifade etti.