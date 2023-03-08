İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2022 yılında gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarına ilişkin veriler paylaşıldı.

Kentte geçen yıl gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 7 bin 25 şüpheliye işlem yapıldı, gözaltına alınan şüphelilerden 664'ü tutuklandı.

Ayrıca operasyonlarda toplam 1 ton 100 kilogram'a yakın farklı çeşitlerde uyuşturucu madde, 85 tabanca/tüfek, 144 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 690 bin 760 lira para ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kim bilir kaç hayat karartılacaktı? Arkadaşlarımızın 2022 yılı boyunca gece gündüz demeden kararlılıkla mücadele etmeleri sonucu ele geçen uyuşturucu miktarları bu soruyu akla getiriyor. 2023'te de aynı azimle mücadeleye devam." ifadelerine yer verdi.