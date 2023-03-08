Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba 21:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman?
Milyonlarca öğrenci ve öğretmen için dönem başladı. Peki Ara tatil ne zaman? Yaz tatili ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak? İşte 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi...
Bakanlığın açıkladığı takvime göre okullarda ilk ara tatil 14-18 Kasım tarihleri arasında yapıldı.
İkinci ara tatil ne zaman?
İkinci ara tatil 17-20 Nisan 2023'de yapılacak. Ayrıca ikinci ara tatil, 21 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek.
Yaz tatili ne zaman?
Yaz tatili ise 16 Haziran 2023'te başlayacak.
Grafik: M. Furkan Terzi
Son Haberler
- 22:30
- 22:13
- 21:34
- 21:48
- 20:51
Sıradaki Haber
2023 asgari ücret ne kadar? Brüt asgari ücret ne kadar?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz