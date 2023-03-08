Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba 22:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de kaza: 3 kişi yaralandı
Düzce'de otomobil ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
M. T. idaresindeki otomobil, Düzce-Yığılca bağlantı yolu Aksu mevkisinde karşı şeritten gelen R. T. idaresindeki tırla çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile beraberindeki M. K. ve A. T. yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı.
M. T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Etiketler: Düzce Trafik Kazası
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