Haber Giriş: 25 Ocak 2022 Salı 12:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırşehir'de ahırlar çöktü, 3 hayvan telef oldu
[Fotoğraf: AA]
Kırşehir'de etkili olan kar yağışı nedeniyle çatılarda yoğun kar birikintileri oluştu. Karın ağırlığına dayanamayıp çöken ahırlardaki 2 büyükbaş ve 1 koyun telef oldu.
Kırşehir'de 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle merkez ile Kaman, Boztepe ve Akçakent ilçelerinde bazı ahır ve işletmelerin çatıları çöktü.
Kaman ve Akçakent ilçelerinde çatıları çöken ahırlarda 1'er büyükbaş, Kaman'ın Kurancılı beldesinde de 1 koyun telef oldu, kurtarılan hayvanlar ise güvenli yerlere nakledildi.
7 büyükbaş yaralandı
Merkez Horozungediği mevkisi ve Çiçekdağı ilçesi yolu ile Boztepe ilçesindeki çatıları çöken işletmelerde ise 7 büyükbaş ekiplerin yardımıyla yaralı kurtarıldı.
Kırşehir Tarım ve Orman İl Müdürü Duran Seçen, veteriner hekimlerle merkez ve ilçelerde çökme meydana gelen işletmeleri ve çiftçileri ziyaret etti.
Etiketler: Kar Yağışı Kırşehir
Son Haberler
- 12:50
- 12:34
- 12:40
- 12:29
- 12:44
Sıradaki Haber
Van'da sıcak çorba ikramı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz