Kırşehir'de 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle merkez ile Kaman, Boztepe ve Akçakent ilçelerinde bazı ahır ve işletmelerin çatıları çöktü.

Kaman ve Akçakent ilçelerinde çatıları çöken ahırlarda 1'er büyükbaş, Kaman'ın Kurancılı beldesinde de 1 koyun telef oldu, kurtarılan hayvanlar ise güvenli yerlere nakledildi.

7 büyükbaş yaralandı

Merkez Horozungediği mevkisi ve Çiçekdağı ilçesi yolu ile Boztepe ilçesindeki çatıları çöken işletmelerde ise 7 büyükbaş ekiplerin yardımıyla yaralı kurtarıldı.

Kırşehir Tarım ve Orman İl Müdürü Duran Seçen, veteriner hekimlerle merkez ve ilçelerde çökme meydana gelen işletmeleri ve çiftçileri ziyaret etti.