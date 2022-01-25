Haber Giriş: 25 Ocak 2022 Salı 11:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da sıcak çorba ikramı
[Fotoğraf: AA]
Van Büyükşehir Belediyesi, kentteki 3 noktada kurduğu istasyonda vatandaşlara çorba ikramında bulunuyor. Dağıtılan sıcak çorbalar, sert geçen kış mevsiminde vatandaşların içini ısıtıyor.
Van Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Dairesi Başkanlığına bağlı aş evinde hazırlanan çorbalar, YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi, Beşyol Meydanı ile Soydan Kavşağı'nda ekmekle birlikte vatandaşa ikram ediliyor.
Aşevinde hazırlanan çorbalar kentin en işlek noktalarında, sabahın erken saatlerinde ikram edilmeye başlandı.
Zorlu geçen kış mevsiminde, sabah erken saatlerde işe gidenlerin ve hasta yakınlarının içini ısttı.
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