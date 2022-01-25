Van Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Dairesi Başkanlığına bağlı aş evinde hazırlanan çorbalar, YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi, Beşyol Meydanı ile Soydan Kavşağı'nda ekmekle birlikte vatandaşa ikram ediliyor.

Aşevinde hazırlanan çorbalar kentin en işlek noktalarında, sabahın erken saatlerinde ikram edilmeye başlandı.

Zorlu geçen kış mevsiminde, sabah erken saatlerde işe gidenlerin ve hasta yakınlarının içini ısttı.