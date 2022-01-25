Eskişehir ve çevresinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, kar yağışının Eskişehir ve Kütahya'nın güney kesimlerinden başlayarak, zamanla Bursa ve Bilecik’in de yer aldığı bölge genelinde aralıklarla devam edeceği belirtti.

Kent genelinde soğuk hava dalgası ile kuvvetli buzlanma ve don olayının etkisi devam edecek.

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında

Öte yandan bölge genelinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 6-10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Şehir merkezindeki hava sıcaklığının en yüksek sıfırın altında 5 derece olması bekleniyor.

Ayrıca yapılan uyarıda bölge genelinde etkisini sürdürecek olan soğuk havanın sebep olacağı kuvvetli buzlanma ve don olayına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.