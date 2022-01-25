Karla mücadelenin aralıksız sürdüğü belirtilen açıklamada, bugün saat 12.15 itibarıyla güncel şu bilgiler paylaşıldı;

Ulaşıma kapalı olan yollar:

• Trakya tarafından İstanbul'a girişler yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle kapatılmıştır. Araçlar uygun bekleme alanlarında bekletilecektir. Trakya tarafından İstanbul yönüne gelecek olan sürücülerin trafiğe çıkmaması

gerekmektedir.

• Kağızman-Ağrı yolu ulaşıma kapatılmıştır.

• Akçakoca-Düzce yolu Kabalak mevkii zincir takılı olmayan tır trafiğine

kapatılmıştır.

• Kangal-Divriği-Arapgir yolları ulaşıma kapatılmıştır.

• Muğla-Kale Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

• Keçiborlu-Uluborlu yolu ulaşıma kapatılmıştır.

Ulaşımın sağlandığı yollar ise şu şekilde:

• Anadolu'dan İstanbul'a giden, yoğun kar yağışından dolayı çevre illerde

bekletilen tırlar hariç, diğer araçların İstanbul Anadolu Yakası'na gidecek olanları trafiğe açılmıştır. Ancak zorunlu olmayanların trafiğe çıkmaması gerekmektedir.

• Aydın-Muğla yolu ulaşıma açılmıştır.

• Muğla-Marmaris (Sakar Geçidi) yolu ulaşıma açılmıştır.

• Siverek-Adıyaman yolu ulaşıma açılmıştır.

• Diyarbakır-Siverek yolu ulaşıma açılmıştır.

• Diyarbakır-Bingöl yolu ulaşıma açılmıştır.