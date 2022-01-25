Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ile Türk Telekom'un müşteri deneyimi şirketi AssisTT arasında imzalanan protokol kapsamında öğrenciler, AssisTT’in çağrı merkezi sektörüne yetkin insan kaynağı yetiştirme amacıyla geliştirdikleri "Çağrı Merkezi Okulu" programına dâhil edilecek.

Üniversite öğrencileri, Çağrı Merkezi Okulu’nda derslere katılma imkânı ile staj, yarı zamanlı çalışma, teknik gezi, mezuniyet sonrası da işe alım sürecinde öncelik kazanacak.

Gerçekleştirilen protokol sayesinde öğrenciler sadece sektör ile ilgili değil pek çok alanda kullanılabilecek eğitimler sonunda farklı sektörlerde de iş fırsatı yakalayabilecek.

"Öğrencileri donanımlı hale getirmek önceliğimiz"

Çevrim içi olarak gerçekleştirilen protokol imza töreninde iş birliğine dair değerlendirmelerde bulunan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, “Üniversite olarak, öğrencilerimizi çalışma hayatına girmeden olabildiğince donanımlı hale getirmek en önemli önceliklerimiz arasında yer alıyor. Hayata atılmadan önce bu fırsatların ilerleyen dönemlerde iş hayatında büyük fark oluşturacağına inanıyorum. Bu sebeple öğrencilerim ve üniversitem adına bu iş birliğinin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

