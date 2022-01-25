Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 97 yerleşim yeri yolunun yeniden açılması için çalışma başlatıldı.

Hakkari merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçesinde 28 köy ve 70 mezra yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy ve mezra yollarının yeniden açılması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.