Haber Giriş: 25 Ocak 2022 Salı 11:01Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hakkari'de 97 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: İHA]
Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 97 yerleşim yeri yolunun yeniden açılması için çalışmalar sürüyor.
Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 97 yerleşim yeri yolunun yeniden açılması için çalışma başlatıldı.
Hakkari merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçesinde 28 köy ve 70 mezra yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy ve mezra yollarının yeniden açılması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Etiketler: Hakkari Kar Yağışı Ulaşım
Son Haberler
- 12:50
- 12:34
- 12:40
- 12:29
- 12:44
Sıradaki Haber
Avustralya'da muhalefet liderinden Çin mesajı: İlişkiler değişmeyecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz