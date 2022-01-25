Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, bazı bölgelerde su kesintisi yapılacağını duyurdu.

Edremit Kiracılar TOKİ’yi besleyen 500’lük içme suyu isale hattında meydana gelen ani arıza nedeniyle 24 Ocak 2022 Pazartesi günü 19.30 ile 25 Ocak 2022 Salı günü 21.00 saatleri arasında Kiracılar TOKİ, Ayazpınar ve Doğanlar mahallelerinde zorunlu su kesintisi yapılacak.

Yapılacak çalışmanın hızlı ve programlı bir şekilde tamamlanması için gerekli tedbirler alındı ve çalışmanın tamamlanmasıyla sular tekrardan verilecek.