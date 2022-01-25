Malatya'da devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle önlemler alınıyor.

İl genelinde olumsuz hava koşullarının devam etmesi, araç ve yaya yollarındaki buzlanma nedeniyle, kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından, hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu personelleri 25-26 Ocak 2022 Salı ve Çarşamba günleri idari izinli sayılacak.