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Güncel
AA 14.12.2023 09:27

Kırşehir Valisi Buhara, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde öğrencilerle buluştu.

Kırşehir Valisi Buhara, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, Vali Buhara, öğrencilerle tecrübelerini paylaştı.

Buhara, geleceğin idarecileri olacağına inandığı öğrencilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Uluslararası düşünen insanlar haline gelmenin öğrencilerin ellerinde olduğunu, çok okuyarak ve çalışarak gelişebileceklerini vurgulayan Buhara, şunları kaydetti:

"Merak edip araştırmalı, daima hep bir adım önde olma gayretinde olmalısınız. Bizler, toplumumuzun huzur ve güvenliği, kamu düzeninin sağlanması amacıyla görev yapıyoruz. Hizmetlerimizde vatandaş memnuniyeti esastır. Görevimizi yaparken yatırımları yakından takip ediyor, erenler şehri, insan ocağı Kırşehir'in eğitimde marka kent olma özelliğini daha yukarılara taşımayı arzu ediyoruz. Diliyorum ki sizler de mezun olduktan sonra önemli yerlere gelerek güzel işlerde bulunacak ve uluslararası arenada ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceksiniz."

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nur Çetin de katkılarından dolayı Vali Buhara'ya teşekkür etti.

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