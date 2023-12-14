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Güncel
BBC 14.12.2023 06:53

Tesla, otopilot arızası nedeniyle iki milyon aracı geri çağırıyor

Tesla, sürücü destek sistemi otopilotun kısmen arızalı olduğunun tespit etmesinden sonra iki milyondan fazla aracı geri çağırıyor.

Tesla, otopilot arızası nedeniyle iki milyon aracı geri çağırıyor

Karar, otopilot teknolojisinin kullanımda olduğu sırada meydana gelen kazalara ilişkin iki yıllık bir soruşturmanın ardından geldi.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), 956 Tesla kazasına ilişkin iki yıllık bir araştırmada, "özelliğin kapsamının, sürücünün kötüye kullanımını önlemek için yeterli olmayabileceğini" tespit ettiğini söyledi.

Geri çağırma, Otopilot özelliğinin 2015'te piyasaya sürülmesinden bu yana ABD'de satılan hemen hemen her Tesla için geçerli.

Milyarder Elon Musk'a ait Tesla, sorunu çözmek için "kablosuz" bir yazılım güncellemesi göndereceğini söyledi.

Güncelleme otomatik olarak gerçekleşiyor ve bir bayiye veya tamirhaneye gitmeyi gerektirmiyor, ancak yine de ABD düzenleyicisi tarafından geri çağırma olarak adlandırılıyor.

Otopilotun amacı yönlendirme, hızlanma ve frenlemede yardımcı olmak; ancak ismine rağmen araç yine de otopilot için sürücünün müdahalesine ihtiyaç duyuyor.

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