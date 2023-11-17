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Güncel
İHA 17.11.2023 14:48

'Kırmızı listede' yer alan vaşaklar Tunceli'de görüntülendi

Nesli tükenmekte olan ve korunması gereken hayvanlar kategorisinde "kırmızı listede" yer alan iki vaşak Tunceli'de görüntülendi.

'Kırmızı listede' yer alan vaşaklar Tunceli'de görüntülendi

 Tunceli’de, nesilleri tehdit altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan anne ve yavru vaşak, kent merkezine yakın bir noktada Kenan Metin isimli vatandaş tarafından görüntülendi.

Vaşaklara görüntüleyen Kenan Metin, "Traktörle seyir halindeyken vaşaklara denk geldim. Çok sevimli iki canlıydı. Aç olduklarını düşünerek yanımda bulunan ekmeklerden verdim. Onlara zarar vermeyeceğimi anladıkları için korkmadan bana adeta poz verdiler. Ben de o anları cep telefonu kameramla kayıt altına aldım. Hayvanları rahatsız etmemek için yoluma devam ettim. Onlar da bir süre sonra ormanlık alana doğru gittiler" dedi

 Vaşakların o bölgede sık görüldüğünü kaydeden Metin, "Maalesef bu bölgede katı atık bertaraf tesisi yapılması düşünülüyor. Tesisin yapılması halinde bölgede yaşayan bu canlılar da yaşam alanlarını kaybedecek. Burada vaşaklar dışında da çok sayıda yaban hayvanı yaşıyor. Bütün bunları düşünerek projenin yapılacağı alanın yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor" diye konuştu.

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