Adalet Bakanı Tunç, Kilis'te

Bir dizi programa katılmak için Kilis'te bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un, kentteki temasları çerçevesinde ilk durağı Kilis Valiliği oldu. Kilis Valisi Tahir Şahin ile bir araya gelen ve valilik şeref defterini imzalayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, daha sonrasında ise basına kapalı toplantı yaptı.

Bakan Yılmaz Tunç, toplantı sonrası ise esnaf ziyareti yaptı. Kentteki esnafı gezen Bakan Tunç, hal hatır sorarak hayırlı iş temennilerinde bulundu.

Bakan Yılmaz Tunç, daha sonrasında ise Ulu Cami'de Kilisli vatandaşlarla birlikte cuma namazı kıldı.