İskilip Devlet Yolu törenle hizmete açıldı

Çorum'da çalışmaların tamamlandığı İskilip Devlet Yolu için tören düzenlendi. 51 kilometre uzunluğundaki yolun açılış töreninde konuşan Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, Orta Karadeniz’in yükselen yıldızı Çorum’un birçok sanayi kolunda gerçekleştirdiği üretim ve ihracat ile ülkenin ve bölgenin önemli merkezi arasında yer aldığını söyledi.

Çorum’un aynı zamanda İç Anadolu’yu Karadeniz’e Doğu Anadolu’ya batıya bağlayan yolların kavşak noktasında bulunmasından dolayı bölgeler arası karayolu ulaşımında da önem arz ettiğini anlatan Gülşen, “Karayolu ulaşım standardını yükseltecek çalışmalar noktasında Çorum-İskilip Devlet Yolu 17,4 kilometresi bölünmüş yol, 33,6 kilometresi de tek yol olmak üzere toplam 51 kilometre uzunluğunda bütünü sıcak karışımlı kaplamalı yol olarak ihale edildi. Karayolları Genel Müdürlüğü olarak hayata geçirdiğimiz projelerle yaşam alanları, şehirler, bölgeler, turizm merkezleri üretimden tüketime uzanan zincirin her halkası arasında daha hızlı, güvenli ve ekonomik ulaşım hizmeti sağlıyoruz. İnşa ettiğimiz bölünmüş yollar, otoyollar, köprü ve tüneller ile Türkiye ülkeleri bağlayan küresel yol projelerinde söz sahibi haline geldi” dedi.

Törende konuşan Çorum Valisi Doç Dr. Zülkif Dağlı da Çorum'un ana arterlerin tam ortasında ve İpekyolu üzerinde olduğunu hatırlatarak, “Açılışı yapılan İskilip karayolu da üçüncü bir arter olarak İstanbul ve Ankara bağlantısı noktasında çok önemli bir konumda. Burası sadece 3 ilçeyi Çorum’a bağlayan bir yol değil. Yolumuz Çorum ve ilçelerini Ankara’ya Çankırı’ya bağlayan çok önemli bir güzergah. Çorum karayolları anlamında güzel yatırımlar aldı” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Çorum-İskilip yolu Çorum giriş bağlantısının açılış kurdelesi kesilerek hizmete açıldı.