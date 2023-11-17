Çok Bulutlu 10.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 17.11.2023 14:56

İskilip Devlet Yolu törenle hizmete açıldı

Çorum-Samsun karayolu üzerinde yapımı tamamlanan farklı seviyeli kavşak ile Çorum-İskilip Devlet Yolu törenle hizmete açıldı.

İskilip Devlet Yolu törenle hizmete açıldı
[Fotograf: İHA]

Çorum'da çalışmaların tamamlandığı İskilip Devlet Yolu için tören düzenlendi. 51 kilometre uzunluğundaki yolun açılış töreninde konuşan Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, Orta Karadeniz’in yükselen yıldızı Çorum’un birçok sanayi kolunda gerçekleştirdiği üretim ve ihracat ile ülkenin ve bölgenin önemli merkezi arasında yer aldığını söyledi.

Çorum’un aynı zamanda İç Anadolu’yu Karadeniz’e Doğu Anadolu’ya batıya bağlayan yolların kavşak noktasında bulunmasından dolayı bölgeler arası karayolu ulaşımında da önem arz ettiğini anlatan Gülşen, “Karayolu ulaşım standardını yükseltecek çalışmalar noktasında Çorum-İskilip Devlet Yolu 17,4 kilometresi bölünmüş yol, 33,6 kilometresi de tek yol olmak üzere toplam 51 kilometre uzunluğunda bütünü sıcak karışımlı kaplamalı yol olarak ihale edildi. Karayolları Genel Müdürlüğü olarak hayata geçirdiğimiz projelerle yaşam alanları, şehirler, bölgeler, turizm merkezleri üretimden tüketime uzanan zincirin her halkası arasında daha hızlı, güvenli ve ekonomik ulaşım hizmeti sağlıyoruz. İnşa ettiğimiz bölünmüş yollar, otoyollar, köprü ve tüneller ile Türkiye ülkeleri bağlayan küresel yol projelerinde söz sahibi haline geldi” dedi.

İskilip Devlet Yolu törenle hizmete açıldı

Törende konuşan Çorum Valisi Doç Dr. Zülkif Dağlı da Çorum'un ana arterlerin tam ortasında ve İpekyolu üzerinde olduğunu hatırlatarak, “Açılışı yapılan İskilip karayolu da üçüncü bir arter olarak İstanbul ve Ankara bağlantısı noktasında çok önemli bir konumda. Burası sadece 3 ilçeyi Çorum’a bağlayan bir yol değil. Yolumuz Çorum ve ilçelerini Ankara’ya Çankırı’ya bağlayan çok önemli bir güzergah. Çorum karayolları anlamında güzel yatırımlar aldı” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Çorum-İskilip yolu Çorum giriş bağlantısının açılış kurdelesi kesilerek hizmete açıldı.

ETİKETLER
Çorum Samsun
Sıradaki Haber
Burdur İtfaiyesi su baskınlarına hazır
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:46
Fahrettin Altun İsrail polisinin TRT Haber ekibine saldırısını kınadı
15:36
Güney Kore, Kore Savaşı'nda ölen 25 Çinli askerin naaş kalıntılarını iade edecek
15:32
Küçükçekmece'de doğal gaz patlaması
15:27
İsrail hükümet yetkilisine göre Gazze'de binlerce çocuğu kimin öldürdüğü "belli değil"
15:37
THY yarınki 40 seferini iptal etti
15:09
Ömer Çelik: TRT Haber ekibine saldırıyı lanetliyoruz
İstanbul'un sembollerinden tarihi Haydarpaşa Garı restorasyonla özgün haline kavuşuyor
İstanbul'un sembollerinden tarihi Haydarpaşa Garı restorasyonla özgün haline kavuşuyor
FOTO FOKUS
Kudüs'te TRT Haber ekibine saldırı
Kudüs'te TRT Haber ekibine saldırı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ